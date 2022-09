Em-eukal ImmunStark* Manuka Honig jetzt auch zum Kauen. Mit Em-eukal ImmunStark* Manuka Honig als Hartkaramelle sorgt Dr. C. Soldan seit 2021 für Genussmomente. Das Produkt war die umsatzstärkste Neueinführung im Hustenbonbonmarkt. Jetzt gibt es die Trendsorte auch als Gummidrops – für alle, die lieber kauen als lutschen. Die Vitamine C, B6, B9 und B12 unterstützen das Immunsystem. Das besondere Etwas ist der Manuka Honig in MGO-Qualität 300+. Mit ihrem intensiven Geschmack überzeugen die Gummidrops wie das Bonbon, nur echt mit der Fahne. *Die darin enthaltenen Vitamine C, B6, B9 und B12 trage

Bestell- und Lieferdaten Material: Beutel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 20 Beutel pro Tray Einzelpackungsgröße: 90 g Inhalt UVP in Euro: 2,99 Euro

Firmenlogo

Hersteller Dr. C. Soldan GmbH

Dr.-Carl-Soldan-Platz 1

91325 Adelsdorf

Deutschland

http://www.em-eukal.de/manuka-honig

Kontakt Matthias Meyer

Telefon: 0175 1859688

E-Mail: matthias.meyer@soldan.com