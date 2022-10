"Em-eukal ImmunStark* Vitamin Shot" heißt die neue Sorte von Dr. C. Soldan, mit ganz vielen Früchten und dem Plus für das Immunsystem. Besonders ist die intensive Orangennote, die auf einen Hauch von Granatapfel trifft. Gleichzeitig ist es mit zehn Vitaminen angereichert und hergestellt mit sorgfältig ausgewählten Zutaten in bewährter Premiumqualität von Em-eukal, nur echt mit der Fahne. *Die darin enthaltenen Vitamine C, B6, B9 und B12 tragen zur gesunden Funktion des Immunsystems bei.