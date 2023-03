Es sind mehr als 340 Millionen Kontakte geplant. Die nationale Kampagne, die an Flexitarier und Veganer adressiert ist, läuft mit hohem Werbedruck in vier Flights im Frühjahr und Herbst auf allen nationalen digitalen TV-Sendern. Zusätzlich schaltet Bürger ganzjährig Anzeigen in der Fachpresse sowie in food-affinen Magazinen. Eine Digital-Kampagne inklusive Rezeptintegration sowie Social-Media- und Blogger-Marketing setzen in diesem Jahr vermehrt Kochanreize. Weiterhin erreichen Plakate, Riesenposter und Infoscreens die urbane Zielgruppe.

Details zur Aktion Anlass der Promotion: Ausbau veganes Sortiment Für Produkte: Im Fokus der Kampagne steht das abwechslungsreiche vegane Bürger-Sortiment. Art der Promotion: Spezial Promotion

