Evelina Apfel steht für spezielle Produkteigenschaften wie konstante Frische, Knackigkeit und feste Konsistenz. In allen Anbauländern setzt der drittgrößte Clubapfel Europas auf regionale Produktion und Vermarktung. In 2022 sorgt eine umfangreiche Kommunikations- und Marketingkampagne für Aufmerksamkeit. Im Zentrum der Offensive steht die neue Positionierung der Marke: "Lass dich nicht veräppeln!" Damit räumt Evelina mit vorherrschenden Meinungen über Äpfel auf und positioniert sich als frische, moderne Apfelmarke, die ihre Konsumenten nicht „veräppelt“, sondern hält, was sie verspricht.

Bestell- und Lieferdaten Material: Pappe mit und ohne Folie Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Siehe Einzelpackungsgrößen Einzelpackungsgröße: Verkaufsschalen mit vier, sechs oder acht Äpfeln und in der Steige UVP in Euro: Auf Anfrage

