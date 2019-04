Franken Brunnen Mineralwasser : Jetzt auch in 0,33 l-PET-Einweg

Einführung: 01. April 2019

Franken Brunnen Mineralwasser ist ab sofort auch im gefragten Kleinformat der 0,33-Liter-PET-Einwegflasche in den Sorten Spritzig, Medium und Naturelle erhältlich. In Form und Design ist das neue Gebinde an die 0,75-Liter-PET-Einwegflasche angelehnt und sorgt somit für einen hochwertigen und einheitlichen Markenauftritt. Die „Minis“ sind durch ihre leichte und handliche Größe optimal für unterwegs geeignet – im Auto, auf Reisen und in der Schule.

Bestell- und Lieferdaten

Material: PET-Flasche Pfand: Einweg mit Pfand Verpackungseinheit an den Handel: 12 x 0,33l EW Tray Einzelpackungsgröße: 0,33l-Flasche UVP in Euro: keine Angabe

Firmenlogo Hersteller Franken Brunnen GmbH & Co. KG

Bamberger Str. 90

91413 Neustadt an der Aisch

Deutschland

https://www.frankenbrunnen.de

