Seit März 2022 erweitern die ersten veganen Kaustreifen das Standardsortiment von Fritt. Die Fritt Veggie Minis gibt es in drei verschiedenen 135g Pouches: Früchte-Mix (Mango, Pfirsich, Blaubeere), Smoothie Style (Kokos & Maracuja, Apfel & Johannisbeere und Erdbeer & Himbeer) und mono sortiert in der Sorte Erdbeer & Himbeer. Fritt sind klimaneutral produziert ( durch CO2-Ausgleich ) und in einem Pouch aus Papier verpackt.



Bestell- und Lieferdaten Material: Papier, Polypropylen-Folie Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 9 x 135g Regalkarton mono, 176 x 135g Chep 1/4 Display Einzelpackungsgröße: 135g UVP in Euro: 1,89

Hersteller Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

Senefelderstr. 44

51469 Bergisch Gladbach

Deutschland

http://www.fritt.de