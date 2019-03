Frosta: Frosta Fit

Frosta bringt ein neues trendorientiertes Konzept auf den Markt. Es richtet sich vor allem an fitnessaffine Menschen, die schnell und einfach leckere und eiweißreiche Gerichte in ihren Speiseplan integrieren möchten. Die Tiefkühl-Range umfasst vier Gerichte: „Chicken Teriyaki“, „Wildlachs Sommergemüse“, „Beef ’n Beans“ und „Asia Chicken“ (diese Sorte ist derzeit nur im Frosta Online-Shop erhältlich). Sie alle bieten einen hohen Proteinanteil von 17,2 g bis 28,0 g pro 400 g-Portion und passen so gut zu einer eiweißreichen Ernährung.