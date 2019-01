Einführung: 24. Januar 2019

Fit Food Protein Mix – Nuss-Soja-Mischung mit dem Extra an natürlichem Protein. Kraftsport Trend ist unaufhaltsam - Stark ist das neue Schlank! Da effektives Training aber nur in Verbindung mit energiereicher Ernährung funktioniert, erweitert Kluth, der Spezialist für Nüsse und Trockenfrüchte, das Sortiment seiner Marke „Fit Food“ um den Protein Mix. Mit dem Protein Mix, der neben Nüssen auch Sojabohnen beinhaltet, bieten wir unseren Kunden ein Convenience Produkt zur Deckung ihres Bedarfs an natürlichem Protein. Dank des Zippers kann man den neuen 150g Standbodenbeutel ganz einfach verschließen und sein chromfarbenes Packaging erinnert nicht zufällig an die Hanteln im Fitnessstudio. Damit ist der Protein Mix die perfekte, trendorientierte Ergänzung des Fit Food Konzepts.



Bestell- und Lieferdaten

Material: PP PET met / PE - Standbeutel mit Zipper Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 10 Einheiten pro Karton Einzelpackungsgröße: 150g UVP in Euro: 2,79

Firmenlogo Hersteller Herbert Kluth (GmbH & Co. KG)

Heidekoppel 31

24558 Henstedt-Ulzburg

Deutschland

http://www.kluth.com

Kontakt Thomas von Borstel

Telefon: 04193966223

Telefax: 04193966232

E-Mail: thomas.vonborstel@kluth.com



Weitere Informationen