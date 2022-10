Zur umsatzstarken Silvesterzeit bietet Fuego seine mexikanischen Snacks, feurigen Dips und scharfen Zutaten auf aufmerksamkeitsstarken Bestseller-Displays an. Neben dem reinen Tortilla Wrap Display sorgen zwei Displaytypen mit verschiedensten Tortilla Chip-Sorten im 150 g-Beutel sowie im 450 g-Beutel für feurigen Snackgenuß. Auf dem Let’s Wrap Display ist vom Tortilla Wrap über die Sauce bis zu den Kidney Bohnen alles geboten, was für eine Fiesta mit leckeren Wraps oder Tacos gebraucht wird. Das Sortiment tritt dabei in einem modernisierten Design auf.

Details zur Aktion Anlass der Promotion: Silvester Für Produkte: Silvester-Fiesta mit den Snack-Bestsellern von Fuego! Art der Promotion: Saisonale Promotion

Firmenlogo

Hersteller Theodor Kattus GmbH

Dieter-Fuchs-Straße 10

49201 Dissen

Deutschland

https://fuego.eu/