Fürst Bismarck Mineralwasser erstrahlt festlich in funkelndem Look. Bis Dezember gibt es die Glas-Mehrwegflaschen als limitierte Design-Edition mit glanzveredeltem Etikett. So setzt das beliebteste Mineralwasser des Nordens bis Weihnachten optische Highlights im Regal. Die Design-Edition ist ein Glanzstück für jeden stilvoll gedeckten Tisch – und für glänzende Aussichten auf zusätzlichen Abverkauf. Unterstützt durch eine attraktive POS-Aktion: Beim Kauf eines Kastens Fürst Bismarck können Kunden Gutscheine von Butlers im Gesamtwert von 50.000 € gewinnen. Infos unter fuerstbismarck-aktion.de

Details zur Aktion Anlass der Promotion: Push für limitierte Design-Edition Für Produkte: Fürst Bismarck Mineralwasser Art der Promotion: Einführungspromotion

Firmenlogo

Hersteller Hansa Mineralbrunnen GmbH

Halstenbeker Weg 98

25462 Rellingen

Deutschland

http://www.fuerstbismarckquelle.de

Kontakt Michael Grünfeldt

Telefon: 04101 5050

E-Mail: handel@hansa-mineralbrunnen.de