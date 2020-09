Fürst Bismarck Premium-Gewinnspielaktion: Fürst Bismarck Glas-/PET-Kasten

Aktionszeitraum: 05. Oktober 2020 - 20. Dezember 2020

Fürst Bismarck verlost 275 edle Baccarat Kristallgläser 2er-Sets. Die Gläser passen perfekt zum neuen Flaschendesign und haben einen Gesamtwert von über 63.000 €. Die Teilnahme ist an den Kauf von mindestens einem Fürst Bismarck Glas-/PET-Kasten gekoppelt. Für eine impulsstarke Inszenierung am POS gibt es Kastenstecker und Ellipsen-Säulen. Letztere enthalten Aktionsflyer mit allen Infos zum Mitnehmen. So muss der Kunde nur noch einen Kasten kaufen, den Flyer greifen und kann sofort im Store oder zu Hause am Gewinnspiel teilnehmen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit für spontane Kistenkäufe.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Absatzförderung eines neuen Kasten- und Flaschendesigns Für Produkte: Fürst Bismarck Glas-/PET-Kasten Art der Promotion: Spezial Promotion

