Gazi : Gazi Bio Ziegen- und Schafkäse

Einführung: 22. März 2021

Die Biolinie von Gazi erhält Zuwachs. In einer familiengeführten Manufaktur in Griechenland werden die Produkte mit hohen Ansprüchen an erstklassige Qualität nach traditioneller Rezeptur hergestellt. Dadurch erhält der Gazi Bio Schafkäse, aus 100 % Schafmilch, seine cremige Konsistenz und den unvergleichlichen mild-würzigen Geschmack. Die mediterrane Note und die cremige Konsistenz des Gazi Bio Ziegenkäses entstehen durch ein sorgfältiges Herstellungsverfahren. Es wird ausschließlich 100 % Ziegenmilch verwendet, wodurch sich der würzige, fein-säuerliche Geschmack entfaltet. Beide Käsesorten sind traditionell in Salzlake gereift. Sie sind ideale Begleiter zu kalten und warmen Speisen.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Oberfolie: Braunes Kraftpapier, Unterfolie: PA // PE Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 16 x 150g Einzelpackungsgröße: 150g UVP in Euro: 2,19

