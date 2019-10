Glück : Glück aus Sommerblüten flüssig

Mit Glück-Honig baut die Privatmarmeladerie Friedrich Göbber das Glück-Markenkonzept nun in einer weiteren Kategorie aus: Ab Mitte Oktober 2019 wird das dekorative Glück-Glas zum neuen Blickfang im Honigregal – national wird Glück-Honig in sechs Sorten dem Handel zur Verfügung stehen. Glück-Honig ist erhältlich in den Sorten Glück aus Sommerblüten (flüssig und cremig), Glück aus Wäldern (flüssig), Glück aus Linden (flüssig), Glück aus Rapsblüten (cremig) und Glück aus Akazienblüten (flüssig).