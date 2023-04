Neu und schlank im Schnitt für noch mehr Aroma! Den Greco Original Halloumi aus Zypern gibt es ab sofort auch in Scheiben. Extra dünn geschnitten, werden die 8x25g Scheiben noch knuspriger auf dem Grill. Am Stück kann jeder! Bieten Sie Ihren Kunden noch mehr Abwechslung und Mehrwerte im Grillkäse Sortiment. Schlagen Sie ab sofort zu! Als Booster für den Start in die Saison schickt die Routhier Mediterranean Products GmbH wieder eines der umfangreichsten, mediterranen Grillkäse-Sortimente unter dem Markendach Greco ins Rennen.

Bestell- und Lieferdaten Material: Vakuum verpackt im Sleeve-Karton Pfand: Einweg mit Pfand Verpackungseinheit an den Handel: 10 x 200g Einzelpackungsgröße: 200g UVP in Euro: 3,69

