Mit Godefroy von Mumm setzt die Marke Mumm & Co. dem Gründer des Sekthauses Godefroy H. von Mumm ein Denkmal im Hier und Jetzt. Godefroy von Mumm ist ein deutscher Rebsortensekt in Jahrgangsqualität, der ab März 2023 im deutschen LEH in zwei Sorten erhältlich ist. Godefroy von Mumm Riesling Brut und Godefroy von Mumm Pinot Noir Rosé Dry. Ein modernes und hochwertiges Flaschendesign unterstreicht den besonderen Charakter des Neuprodukts auch visuell. Begleitet wird der Launch durch einen aufmerksamkeitsstarken POS-Auftritt und eine mediale Kampagne in zielgruppenrelevanten Kanälen

Bestell- und Lieferdaten Material: Glas Pfand: Mehrweg Verpackungseinheit an den Handel: 6x0,75l Einzelpackungsgröße: 0,75l UVP in Euro: 8,99

Hersteller Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH

Matheus-Müller-Platz 1

65343 Eltville am Rhein

Deutschland