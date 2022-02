Für Freunde der fleischlosen Kost bietet das Brandenburger Familienunternehmen ab jetzt veganen Aufschnitt in drei feinwürzigen Sorten mit Kräutern und Gemüse. Hinzu kommen bereits fertig gegarte pflanzliche Buletten und Snack-Taler zum heiß und kalt genießen sowie ein pflanzlicher Burger mit rauchiger BBQ-Note für Zuhause und unterwegs. Die rein pflanzlichen Produkte in bewährter Golßener Qualität werden auf Erbsen- und Sonnenblumenbasis produziert und mit wertvollem Rapsöl verfeinert. Sie sind mit dem V-Label für höchste Ansprüche in puncto Geschmack, Aussehen und Konsistenz ausgezeichnet.

Bestell- und Lieferdaten Material: Kunststoff Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 8 x 80g, 6x160g, 6x200g Einzelpackungsgröße: 80g, 160g, 200g UVP in Euro: ca. 1,39 bzw. 2,49 bzw. 2,79

Hersteller Golßener Lebensmittel GmbH & Co. Produktions KG

Am Klinkenberg 1

15938 Golßen

Deutschland

https://www.golssener.de

Kontakt Rainer Kempkes

Telefon: 03043558219

E-Mail: rainer.kempkes@mago-wurst.de