Gottfried Wicklein GmbH & Co. KG: Käfer Dolcerini

Einführung: 01. März 2019

Neues aus Nürnberg: Die Gottfried Wicklein GmbH & Co. KG präsentiert in Zusammenarbeit mit Feinkost Käfer die Produktlinie „Dolcerini“ als hochwertiges Ganzjahresgebäck für besondere Genussmomente. Die erlesenen saftig-weichen Küchlein kommen in den drei außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen „Kirschlikör-Fruchtcreme“, „Limoncello-Creme“ sowie „Cocoslikör-Creme“ auf den Markt. Der Nürnberger Traditionshersteller greift damit den Trend zu kleinen Kuchen-Snacks und "Cake Bites" auf. Die "Käfer Dolcerini" sollen vor allem qualitätsbewusste und innovationsfreudige Verbraucher ansprechen.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Karton Pfand: Einweg mit Pfand Verpackungseinheit an den Handel: 13 x 108g Regalkarton; 120 x 108g Display 3fach sortiert Einzelpackungsgröße: 108g UVP in Euro: 2,99

