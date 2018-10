Ouzo of Plomari legt 2018 wieder die beliebten Geschenksets mit zwei Gläsern auf!: Ouzo of Plomari

Aktionszeitraum: 01. Oktober 2018 - 31. Dezember 2018

Das limitierte Geschenkset wird ab dem 1. Oktober 2018 für das vierte Quartal 2018 angeboten. Als SKU’s stehen ein 6er-Aktionskarton und rotationsstarke 36er Displays zur Verfügung. Alle Promotion-Einheiten zu 100% bestückt - perfekt für den Abverkaufs-Impuls am POS. Dass Ouzo of Plomari, der seine Heimat im Süden der Insel Lesbos hat, so beliebt ist, hat viele Gründe. So setzt man bei der Herstellung auf feinste Zutaten, beste Brennkunst und eine seit dem Jahr 1894 unveränderte Rezeptur. Prägend für die Produktion sind kristallklares Wasser, biologisch angebauter Anis aus dem benachbarten Lisvori, Fenchel von der Insel Évia, Salz aus den Salinen in Kalloni und zu-dem eine Reihe feinster Gewürze. Destilliert wird er zu 100 Prozent in kleinen, handgefertigten Kupferkesseln. Ouzo of Plomari, der einen Alkoholgehalt von 40 % vol. hat, besticht durch seine leichte Süße, die unnachahmliche Balance und den lang anhaltende Geschmack. Am besten genießt man ihn entweder pur und unverdünnt als Shot oder mit Eiswürfeln oder Wasser.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Saisonal Für Produkte: Ouzo of Plomari Art der Promotion: Saisonale Promotion

Distillery Plomari Isidoros Arvanitis SA

Location Kampos Plagias, Plomari

81200 Lesbos

Griechenland

https://www.ouzoplomari.gr/de/

