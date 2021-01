Grillido: Genuss mit gutem Gewissen

Statt quietschenden Grillkäse, bietet Grillido einen Käsetaler aus 100% natürlichen Zutaten. Aus bester Alpenmilch entsteht ein cremiger Käse, der nicht nur schmeckt, sondern auch mit guten Nährwerten begeistert. Mit nur 7g Fett und ganzen 20g Protein kann man den Käse mit gutem Gewissen genießen. Kräuter oder Paprika & Chili. Die Käsetaler gibt es in zwei Sorten, die Marinade ist separat verpackt, so kann man nach Belieben dosieren. Ob auf dem Grill, in der Pfanne oder im Ofen. Ob zum Salat oder als Burger-Patty, der Käse eignet sich nicht nur als Beilage beim Grillen, sondern kann in zahlreiche leckere Gerichte verwandelt werden. Vegetarische muss nicht immer nur Gemüse sein.