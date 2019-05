Große Benjamin Blümchen Kino-Sause: Valensina Kids

Aktionszeitraum: 15. Mai 2019 - 15. August 2019

Ab dem 15. Mai 2019 heißt es am POS: Hereinspaziert zur großen Benjamin Blümchen Kino-Sause*. Valensina Kids realisiert einen aufmerksamkeitsstarken Auftritt am POS und präsentiert ein attraktives Gewinnspiel zum Kinofilm*, das große Nachfrageimpulse verspricht. Die 600.000 Valensina Kids Aktionsflaschen Benjamin Blümchen enthalten einen Glückscode zur Teilnahme im Deckel und jeder Glückscode gewinnt. Der Sofortgewinn wird direkt nach der Eingabe des Glückscodes auf der Aktionsseite www.valensina.de/kids angezeigt. Als Wochengewinn wird zusätzlich ein Valensina Kids Fan-Paket zum Kinofilm verlost. Am Ende des Aktionszeitraums wartet als Hauptpreis eine exklusive Privatvorstellung des Benjamin Blümchen Kinofilms* mit bis zu 100 Personen auf den glücklichen Gewinner. *© 2019 Westside Filmproduktion/Kiddinx Studios/STUDIOCANAL

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Kinostart Benjamin Blümchen Kinofilm am 01.08.2019 Für Produkte: Valensina Kids Art der Promotion: Spezial Promotion

