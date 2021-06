Im Juli startet Haribo mit gleich zwei guten Nachrichten in den Sommer. Die Haribo Wassermelonen sorgen jetzt dauerhaft für Erfrischung im Süßwarenregal. Die dreilagigen, fruchtig-süßen Highlights aus Fruchtgummi und Schaumzucker haben es als beliebtestes Haribo-Neuprodukt aus dem Jahr 2020 nicht nur in die Herzen der Fans geschafft, sondern sind auch fester Bestandteil des Haribo-Sortiments geworden. In diesem Sommer haben Melonen-Fans aber die Qual der Wahl, denn zusätzlich kommen auch die neuen HARIBO Honigmelonen aus Fruchtgummi und Schaumzucker als limitierte Sonderedition in den Handel.