Hawesta: Hawesta „Heringsfilets Kürbis-Creme XXL“

Zum Start der Kürbis-Hochsaison kommt die Neuheit Hawesta „Heringsfilets in Kürbis-Creme“ in den Handel. Sie kombiniert extra zarte, handverlesene Fischfilets und eine würzige Kürbis-Creme mit leichter Ingwer-Schärfe – für den großen Hunger in der extra großen XXL-Dose. Zeitgleich gibt es den Hawesta Bestseller „Heringsfilets in Tomaten-Creme“ als XXL Mega Pack. Beide Aktionsartikel im modernen Verpackungsdesign sind auch zusammen als ¼ Chep Display mit insgesamt 180 Dosen lieferbar (110 x Hawesta „Heringsfilets in Tomaten-Creme XXL“, 70 x Hawesta „Heringsfilets Kürbis-Creme XXL“).