Hawesta : Thunfischfilets MSC-Zertifiziert

Aufmerksamkeitsstarke Optik, breite Produktpalette. Schnelle und unkomplizierte Rezepte werden durch Thunfischfilets erst zu einem leckeren Gericht, egal ob ein frischer Salat, der Nudelsalat, die Pizza oder direkt auf das Abendbrot, in den Thunfischsfilets von Hawesta steckt viel Potenzial und Geschmack. Der Thunfisch von Hawesta ist immer MSC-zertifiziert. Erhältlich in den Sorten Thunfischfilets in Aufguss, Thunfischfilets in Olivenöl, Thunfischfilets in Sonnenblumenöl.