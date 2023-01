Herr Edelmann verarbeitet für diesen Ajvar nur gegrillte und vorsichtig enthäutete Paprika. So wie es in vielen Haushalten Südosteuropas auch heute noch üblich ist. Das ist aufwändig und sorgt für ein dezentes Grillaroma und ein herrlich intensives Geschmackserlebnis. Die leicht rauchige Note unterscheidet das neue Ajvar homemade Style vom klassischen Ajvar. Von Herr Edelmann gibt es nun Ajvar mild und scharf in den Glasgrößen 370ml und 212ml sowie Ajvar homemade Style mild und scharf im praktischen 212ml Glas. Alle Varianten sind rein natürlich, ohne Zusätze, und glutenfrei sowie vegan.