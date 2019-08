Hilcona: Geschichtete Müesli to go

Einführung: 01. August 2019

Die neuen geschichteten Müesli to go von Hilcona bieten nicht nur Genuss für den flexiblen Verzehr unterwegs – in zwei leckeren Sorten punkten sie auch mit Trend-Zutaten wie Chia-Samen und Nüssen. Durch den transparenten Becher kommen die drei Schichten als optisches Highlight im Kühlregal voll zur Geltung, sorgen für noch mehr Aufmerksamkeit beim Verbraucher und machen die Frische und Qualität der Zutaten direkt am POS sichtbar. Die beiden neuen Sorten „Chia-Müesli mit Kirschen“ und „Joghurt-Müesli mit Aprikose“ ergänzen das Hilcona To-Go-Sortiment und sind zudem für Vegetarier geeignet.

Bestell- und Lieferdaten

Material: PET Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Einzelanlieferung sowie im Tray à vier Becher Einzelpackungsgröße: 180 g UVP in Euro: 2,49

Firmenlogo Vertrieb Hilcona Feinkost GmbH

Am Park 15–17

70771 Leinfelden-Echterdingen

Deutschland

https://hilcona.de/

Kontakt

Telefon: 0711/899 85-042

Telefax: 0711/899 85-216

E-Mail: beratung@hilcona-pos.de



Weitere Informationen