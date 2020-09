Hilcona : Hilcona Asia Meals

Einführung: 01. September 2020

Hilcona ergänzt ab sofort das Portfolio um die gekühlte Mahlzeiten-Range Asia Meals und erfüllt so den Verbraucherwunsch nach schnell zubereiteten, frischen asiatischen Mahlzeiten. Das patentierte Herstellverfahren sorgt dafür, dass die Zutaten knackig und frisch bleiben. Urlaubs-Feeling im Handel versprüht das Verpackungsdesign in Bambusdämpfer-Optik, das den Herstellprozess visuell ideal transportiert. Noch dazu ermöglichen die transparente Schale sowie das zusätzliche große Sichtfenster in der Banderole maximale Produkteinsicht und machen so bereits am POS Appetit auf die Produkte.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Recyclingfähige PP-Schale und FSC-Mix Papierbanderole Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Einzeln und im Tray à drei Packungen Einzelpackungsgröße: 370 Gramm UVP in Euro: 3,99 Euro

Firmenlogo Hersteller Hilcona Feinkost GmbH

Am Park 15-17

70771 Leinfelden-Echterdingen

Deutschland

https://hilcona.de/hilcona-in-ihrem-regal/

Weitere Informationen