Hilcona: Hilcona Frischkäse-Gnocchi

Die Hilcona Frischkäse-Gnocchi kombinieren die beiden Verbraucher-Lieblinge Frischkäse und Kartoffel-Gnocchi zum innovativen Genuss für alle Fans der kleinen Kartoffelknödel. Die drei vegetarischen Sorten „Kräuter der Provence“, „Paprika Chili“ und „Oliven Meersalz“ begeistern durch ihre einzigartigen Rezepturen. Die aufmerksamkeitsstarke Verpackung spricht Verbraucher direkt am POS an und sorgt für ein Absatzplus. Den Verbraucher überzeugt sowohl der intensive und einzigartige Geschmack als auch die abwechslungsreiche Zubereitung – wahlweise in der Pfanne oder im Kochtopf.