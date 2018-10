Hilcona: Hilcona Pasta Tradizionale Ravioli Carne al Vino Rosso

Einführung: 01. Oktober 2018

Mit der neuen Sorte Ravioli Carne al Vino Rosso überzeugt Hilcona, der Marktführer im Bereich Frische-Convenience, einmal mehr mit Liebe zum Detail und besten Zutaten.Die Sorte des Jahres „Ravioli Carne al Vino Rosso“ ist mit ihrer cremigen Füllung aus hochwertigen Zutaten wie Rindfleisch und Rotwein sowie dem zart bedampften, extradünnen Teig ein echtes Highlight im Frischepasta-Segment. Die klassische Rezeptur in Kombination mit der individuellen Bestimmung des Gargrades gibt dem Verbraucher das Gefühl des Selberkochens. Ob kernig in fünf Minuten, al dente in sechs Minuten oder weich in sieben Minuten Kochzeit – der Gargrad der Hilcona Pasta Tradizionale lässt sich nach eigenen Vorlieben wählen.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Kunststoff Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Tray à fünf Packungen Einzelpackungsgröße: 250g UVP in Euro: 2,69

Firmenlogo Hersteller Hilcona AG

Bendererstrasse 21

9494 Schaan

Liechtenstein

https://hilcona.de/

Weitere Informationen