Hilcona Minis On-Pack Promotion: Hilcona Minis

Aktionszeitraum: 01. Mai 2019 - 31. Juli 2019

Von Mai bis Juli 2019 setzt Hilcona eine On-Pack-Handels-Promotion für die Frisch-Pasta-Range Hilcona Minis um. Beim Kauf einer Minis Packung im Aktionszeitraum sichern sich Verbraucher attraktive Gewinne. Auf die Teilnehmer warten 77 stylische Smeg-Design- Kühlschränke, 777 extragroße Fatboy-Hängematten und tolle Pixum-Foto-Gewinne – Fotobücher, Kühlschrankmagneten, selbst designte Tassen oder Smartphonehüllen. Dem Handel bietet die Aktion rund um die Mini-Pasta mehr Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit am Kühlregal und damit ein Plus an Impuls- und Verbundkäufen.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Gewinnspiel Für Produkte: Hilcona Minis Art der Promotion: Spezial Promotion

Weitere Informationen