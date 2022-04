Die Hilcona Originale gibt es ab Mai auch in zwei veganen Sorten. Die fein bemehlten Ravioli Vegane Bolognese punkten mit einer Füllung auf Erbsenproteinbasis (Füllungsanteil von 49%) und Zutaten wie Karotten, Tomaten, Rotwein, abgestimmt mit Gewürzen. Sowohl vegane Rezepturen als auch die Produktkategorie Gnocchi begeistern immer mehr Konsumenten. Die veganen Originale Gnocchi mit ihrer feinen Bemehlung, der Rezeptur aus hochwertigen Kartoffeln und Weizenmehl und den klassischen Bratrillen (ideal für die Zubereitung in der Pfanne) treffen also voll den Geschmack der Shopper.

Bestell- und Lieferdaten Material: Kunststoff Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Tray à fünf Packungen (5 x 250 bzw. 300 Gramm) Einzelpackungsgröße: Vegane Ravioli Bolognese: 250 Gramm, Vegane Gnocchi: 300 Gramm UVP in Euro: 3,29

Hersteller Hilcona Feinkost GmbH

Am Park 15-17

70771 Leinfelden-Echterdingen

Deutschland

https://hilcona.de/