Homann Feinkost : Neues Marken-Design und verbesserte Rezepturen

Einführung: 11. Februar 2019

Homann Produkte präsentieren sich zukünftig in einem neuen Design. Unterschiedliche Farbcodierungen für die einzelnen Produktsorten, eine prominente Handschrift und ein größeres Logo auf dem gelernten, neu interpretierten Homann-blauen Markenband helfen den Verbrauchern am Regal, ihr Produkt schneller zu finden. Die Zutaten sind jetzt noch deutlicher auf der Verpackung ausgewiesen und ein transparenter Becher erlaubt den unmittelbaren Blick auf den Inhalt. Darüber hinaus vervollständigt Homann seine Geschmacksoffensive und passt die Rezepturen an: Eine Vielzahl der Beilagensalate weisen nun einen noch höheren Anteil an wertgebenden Zutaten (z.B. Ei oder Gurke) auf. Je nach Produkt kommen die Kreationen jetzt außerdem mit weniger Mayonnaise und weniger Säure aus.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Kunststoff Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 3-6 Packungen pro Tray Einzelpackungsgröße: diverse UVP in Euro: k. A.

Firmenlogo Hersteller Homann Feinkost GmbH

Bahnhofstr. 4

49201 Dissen aTW

Deutschland

http://www.homann.de

Weitere Informationen