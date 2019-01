Hütts: Die neue Vollkorn-Knabberei von Dr. Karg‘s

Pünktlich zum Jahresstart launcht Dr. Karg seine neue Hütts Vollkorn-Knabberei in den drei konventionellen Sorten Bergkäse & Wiesenkräuter, Tomate & Emmentaler sowie Kümmel & Meersalz und den drei Bio-Sorten Tomate & Emmentaler, Rosmarin & Meersalz sowie Emmentaler & Wiesenkräuter. Mit Hütts macht man sofort einen kleinen Ausflug in die Berge - denn mit jedem Bissen schmeckt man die Reinheit und Unverfälschtheit der Alpen. Von Anfang an war es die Dr. Karg Philosophie, qualitativ hochwertige und natürliche Produkte mit hohem Genusserlebnis zu kreieren. So tragen auch die neuen Hütts Vollkorn-Knabbereien mit ihren ballaststoffreichen Rezepturen zu einer bewussten Ernährung bei und sind eine attraktive Sortimentsergänzung sowie vollkornige Alternative zu frittierten Chips und Crackern.