Impulsstarke Frühjahrspromotion von Deli Reform : Deli Reform „Das Original“, „Die Leichte“ und „Sommerfrische“

Aktionszeitraum: 01. März 2020 - 30. Juni 2020

Deli Reform startet mit einer Frühjahrspromotion ins neue Jahr, die Verbraucher und Handel gleichermaßen belohnt. Ab März 2020 können Verbraucher beim Kauf einer Aktionspackung Deli Reform „Das Original“, „Die Leichte“ und „Sommerfrische“ Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 30.000 € gewinnen. Bis Ende Juni werden wöchentlich 20 Gutscheine im Wert von bis zu 500 € verlost. Mögliche Mehrfachteilnahmen erhöhen die Gewinnchancen und führen zu Wiederkäufen. Das Besondere an der Aktion ist die Gewinneinlösung am POS. So wird für eine „Rückführung“ der Kunden in die Märkte gesorgt.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Frühjahrspromotion Für Produkte: Deli Reform „Das Original“, „Die Leichte“ und „Sommerfrische“ Art der Promotion: Saisonale Promotion

