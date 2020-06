Kissyo: 30 Prozent weniger Zucker, trotzdem voller Geschmack: die neuen Eiscreme-Sorten Cookie und Coffee & Chocolate Chip

Einführung: 29. Mai 2020

Passend zum Weniger-Zucker-Trend erweitert Kissyo die Produktlinie der ersten zuckerreduzierten Bio-Eiscreme um zwei neue Sorten. Die Cookie Eiscreme vereint mehrere Aromen in einem Becher. 70 Prozent cremig-weißes Vanilleeis mit echten gemahlenen Bio-Bourbon-Vanilleschoten, 30 Prozent Haselnusseis und leckere Gebäckstückchen, die das Eis so unerwartet knusprig und großartig machen. Intensiver, vollmundiger Kaffeegeschmack und knackige Bio-Bitterschokoladenstückchen ergeben zusammen mit frischer Milch und Sahne die Coffee & Chocolate Chip Eiscreme, ein Mocha Latte im Becher. Kissyo ist aus Überzeugung biozertifiziert und wird unter höchsten Produktstandards und zu 100 Prozent klimaneutral in Deutschland hergestellt.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Becher Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Karton Einzelpackungsgröße: 500 ml UVP in Euro: 5,99

