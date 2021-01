Kissyo: Bio Eisriegel

Einführung: 15. Februar 2021

Außen knackig, innen cremig, rundherum snacktakulär: Mit den ersten Eisriegeln in Bio-Qualität bringt Kissyo ein weiteres Trend-Produkt in die deutschen Tiefkühlfächer – und durch die kompakte Größe sogar in die kleinsten. Snacking ist die neue Art zu essen und wird modernen Ansprüchen gerecht. Denn in unserer schnelllebigen Zeit wollen Konsument:innen auch zwischendurch bewusst genießen können. Die Eisriegel in den Sorten Haselnuss und Himbeere bestehen aus Premium-Zutaten und enthalten keine künstlich hergestellten Zusätze. Kissyo ist aus Überzeugung biozertifiziert und wird unter höchsten Produktstandards klimaneutral hergestellt.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Karton Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Karton Einzelpackungsgröße: 4 x 55 ml/220 ml UVP in Euro: 4,49

Firmenlogo Hersteller fresh five* premiumfood GmbH

Bahnhofstraße 27

74072 Heilbronn

Deutschland

http://www.kissyo.bio

Kontakt Julia Dautzenberg

Telefon: 015146137440

Telefax: 071312035577

E-Mail: julia.dautzenberg@fresh-five.de



