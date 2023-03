Kluth Premium-Qualität – ab jetzt auch in Bio! Für unsere neue Bio Range haben wir besten Naturprodukte ausgewählt, z.B. knackige Mandeln, süße Datteln oder energiereiche Sonnenblumenkerne - alle biologisch und ohne künstliche Zusatzstoffe. So tragen unsere Produkte nicht nur zu einer gesunden Ernährung bei, sondern auch zu einer nachhaltigen Produktion und Verarbeitung. Zugleich unterstützen wir Händler im Lieferbereich Schulverpflegung, für die die Erweiterung der Sortimente um Lebensmittel in Bio-Qualität verpflichtend wird.

Bestell- und Lieferdaten Material: Folienbeutel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 4 Beutel je Karton Einzelpackungsgröße: ab 700 g UVP in Euro: ab 6,99

Hersteller Herbert Kluth GmbH & Co. KG

Heidekoppel 31

24558 Henstedt-Ulzburg

Deutschland

http://www.kluth.com

Telefon: 04193 9662 0

Telefax: 04193 9662 32

E-Mail: info@kluth.com