So lecker schmeckt der Süden! Passend zur heißen Sommerzeit bietet Kattus die Spezialitäten des Südens auf Topseller-Displays in neuem, modernen Design an. Dabei werden auf drei verschiedenen Displays jeweils Oliven im Glas, in der Dose sowie eingelegte Peperoni in zahlreichen Varianten und Sorten optimal in Szene gesetzt. Die Spezialitäten sind vielseitig einsetzbar: als Antipasti, im Salat oder als Snack zum gemeinsamen Grillabend.

Details zur Aktion Anlass der Promotion: Sommer Für Produkte: Mediterran genießen mit den Topseller-Displays von Kattus! Art der Promotion: Saisonale Promotion

