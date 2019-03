Kattus Toro de Osborne: Allioli Negro

Einführung: 01. Mai 2019

Mit Toro de Osborne kommt der authentische Geschmack von original spanischen Tapas in die deutschen Feinkostregale. Alle Spezialitäten werden mit einer großen Portion Liebe und Leidenschaft in Spanien produziert und unter dem berühmten Markenzeichen des schwarzen Stiers präsentiert. Das Sortiment umfasst Olivenspezialitäten in Glas und Dose, klassische Tapas wie Artischocken, geröstete Paprika und feine Kapernäpfel sowie die spanischen Saucenspezialitäten Mojo und Allioli. Die Allioli Negro ist eine authentisch spanische Knoblauchcreme mit fermentiertem, schwarzem Knoblauch und schmeckt besonders zu Fisch, Kartoffeln und geröstetem Brot. Das spanische Familienunternehmen Osborne und der etablierte Feinkostspezialist Kattus bringen mit Toro de Osborne die Sonne Spaniens in das Feinkostregal.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Glas Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Gläser Einzelpackungsgröße: 140 ml UVP in Euro: 3,49

