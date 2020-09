Kinder Em-eukal: Kinder Em-eukal Aktionsdosen

Einführung: 01. Oktober 2020

Zum Start in den Herbst gibt es wieder die beliebten Kinder Em-eukal Aktionsdosen von Dr. C. Soldan – gefüllt mit je 120 Gramm fruchtig-frischem Inhalt. Für die Sorte Walderdbeere-Honig haben die Bonbonspezialisten eine neue Dose kreiert. Sie zeigt den fröhlichen Felix vor einem coolen Graffiti-Muster beim Jonglieren und beim Skateboard-Fahren. Ihr orangener Deckel macht die Dose zu einem echten Hingucker. Im kräftigen Kinder Em-eukal Rot und mit weiteren lustigen Felix-Motiven überzeugt die Dose mit wildkirschigem Inhalt. Die Kinder Em-eukal Aktionsdosen gibt es ab sofort und nur so lange der Vorrat reicht.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Dose Pfand: Einweg mit Pfand Verpackungseinheit an den Handel: 84 Dosen / Display Einzelpackungsgröße: 120 g UVP in Euro: 2,49

Firmenlogo Hersteller Dr. C. Soldan GmbH

Dr-Carl-Soldan-Platz 1

91325 Adelsdorf

Deutschland

http://www.soldan.com

Weitere Informationen