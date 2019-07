Kinder Em-eukal: Kinder Em-eukal Walderdbeere-Honig und Kinder Em-eukal Gummidrops Coole Walderdbeere

Einführung: 01. Juli 2019

Extra mild und extra frisch – ab sofort gibt es das beliebte Kinder Em-eukal Vitamin-Hustenbonbon von Dr. C. Soldan in einer neuen, einzigartigen Geschmacksrichtung: Walderdbeere. Und das in gleich zwei Sorten – Kinder Em-eukal Walderdbeere-Honig und Kinder Em-eukal Gummidrops Coole Walderdbeere. Beide Sorten verwöhnen natürlich mit fünf sorgfältig ausgewählten Vitaminen und Extrakten aus sieben bewährten Kräutern.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Beutel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 15 Beutel pro Tray Einzelpackungsgröße: 75 g UVP in Euro: 1,39 (Kinder Em-eukal Walderdbeere-Honig) und 1,59 (Kinder Em-eukal Gummidrops Coole Walderdbeere)

Weitere Informationen