Kleenex: Kleenex Täglich Sicher

Kleenex erfindet das Taschentuch neu. Ein durchdachtes Papiertaschentuch, das die drei – aus Verbrauchersicht – wichtigsten Eigenschaften kombiniert. Weichheit, Saugfähigkeit und Dicke in einem Tuch sind die Schlüssel für neue Umsatzimpulse und mehr Abverkauf. Mit einem stylisch-schlichten und vor allem neutralen Design, das klar auf die Kommunikation der drei für Kleenex Täglich Sicher so wichtigen Produkteigenschaften setzt, differenziert sich diese Produktlinie klar am POS. Metallische Akzente unterstützen die starke Visibilität.