Knack&Back: Ofenfrisches Zupfbrot

Einführung: 01. Oktober 2019

Knack&Back bringt mit dem ofenfrischen Zupfbrot ein neues Produkt in der Kategorie des herzhaften Snackings auf den Markt. Das Zupfbrot ist einfach und unkompliziert in der Zubereitung: Den Teig in eine Ofenschale geben, mit der Knoblauchbutter-Mischung beträufeln, nach Lust und Laune befüllen und belegen – schon kann das gemeinsame Zupfen beginnen.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Dosen aus Verbundmaterial Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 x 340g Einzelpackungsgröße: 340g UVP in Euro: 2,29

Firmenlogo Hersteller General Mills GmbH

Osterbekstraße 90c

22083 Hamburg

Deutschland

https://www.knackundback.de

Weitere Informationen