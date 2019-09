Einführung: 01. Oktober 2019

Mit Kölln Bio Haferflocken in den Varianten zart und kernig erweitert der Hafer-Spezialist Peter Kölln sein Bio-Sortiment. Beide Produkte werden zu 100% aus deutschem Bio-Hafer in der in der Kölln-eigenen Mühle in Elmshorn produziert. Damit erfüllen sie ebenso wie die bekannten Klassiker Blütenzarte Köllnflocken und Echte Kölln Kernige höchste Qualitätsansprüche – ergänzt durch die Anforderungen des ökologischen Anbaus. Mit der Einführung der Bio Haferflocken zart und kernig erhält das gesamte Kölln Bio-Sortiment ein neues Design. Frei nach dem Motto „Bio wird bunter“ erscheint der Sortimentsauftritt in neuen Farben sowie einer jungen und modernen Gestaltung. Die einzelnen Sorten sind nun auf den ersten Blick zu erkennen und bleiben durch die bekannten illustrativen Designelemente verbunden.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Zweilagiger Papierbeutel Pfand: Mehrweg Verpackungseinheit an den Handel: 10 x 500g bzw. 5 x 500g Einzelpackungsgröße: 500g UVP in Euro: 1,99

