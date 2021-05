Kölln: Glutenfreie Kölln Kernige

Einführung: 15. Mai 2021

Glutenfrei war noch nie so Kernig „Glutenfrei“ gehörte zu den Mega-Trends 2020. Dies belegt das Wachstum des Segments „Glutenfreie Haferflocken“, das seit Jahren zweistellig wächst. Mit den Glutenfreien Köllnflocken zart ist Kölln Marktführer. Diese Position soll mit dem Produkt Glutenfreie Kölln Kernige weiter ausgebaut werden. Beide Produkte überzeugen durch ihre Markenqualität in Verbindung mit dem Konzept „Höchste Sorgfalt vom Saatgut bis zur Verpackung“. Basis ist Hafer aus Vertragsanbau in Norddeutschland.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Wickelfalzbeutel aus Papier Pfand: Mehrweg Verpackungseinheit an den Handel: 10 x 500g Einzelpackungsgröße: 500g UVP in Euro: 2,89

Firmenlogo Hersteller Peter Kölln GmbH & Co. KGaA

Westerstraße 22-24

25336 Elmshorn

Deutschland

http://www.peterkoelln.de

