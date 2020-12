Kölln: Kölln Hafer-Porridge Feine Basis

Einführung: 01. Januar 2021

Mit dem Wissen aus 200 Jahren Hafer-Expertise und einer großen Portion Leidenschaft bietet Kölln bestes Hafer-Porridge in sechs verschiedenen Sorten an. Ganz neu dabei: Kölln Hafer-Porridge Feine Basis – die Wahl für alle, die den puren Porridge-Genuss lieben oder ihr Porridge gern selbst mit frischen Zutaten verfeinern. Komponiert aus Blütenzarten Köllnflocken, Kölln Haferkleie Flocken sowie zarten Dinkelflocken, gemahlenen Mandeln und Leinsaat enthält Kölln Hafer-Porridge Feine Basis die wichtigsten Zutaten für einen herrlich cremigen Haferbrei in einer perfekt abgestimmten Mischung – natürlich lecker, reich an Ballaststoffen, ohne Zuckerzusatz und vegan.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Giebelfaltschachtel aus mind. 95% Recycling-Papier mit peelfähigem Innenbeutel Pfand: Mehrweg Verpackungseinheit an den Handel: 6 x 375g Einzelpackungsgröße: 375g UVP in Euro: 2,79

