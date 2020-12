Kölln: Kölln Knusper Chai & Schoko Hafer-Müsli

Einführung: 01. Januar 2021

Inspiriert von dem feinen Geschmack des beliebten Chai Latte stellt Peter Kölln sein Müsli des Jahres 2021 vor: Kölln Knusper Chai & Schoko Hafer-Müsli. Damit das Müsli den typischen Geschmack von Ingwer, Kardamom, Zimt & Co. erhält, werden die fernöstlichen Gewürze in die Hafer-Knusperstückchen eingebacken. In Kombination mit weißer Schokolade kommt dann auch die cremige Komponente zum Zuge – und so schmeckt jede Schale Müsli wie ein feiner Chai Latte.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Faltschachtel aus 95% Recycling-Papier mit Innenbeutel Pfand: Mehrweg Verpackungseinheit an den Handel: 8 x 450g Einzelpackungsgröße: 450g UVP in Euro: 2,99

