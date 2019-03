Kölln: Kölln Müsli Knusper Mango-Kurkuma

Einführung: 01. März 2019

Fernöstliche Knusper-Verführung Kurkuma kommt an – und begeistert immer mehr Verbraucher. Das asiatische Gewürz ist Star in vielen Rezeptideen und wird nun auch seinen festen Platz in der Müsli-Schüssel einnehmen. In Kölln Müsli Knusper Mango-Kurkuma ist Kurkumapulver in die Knusperstückchen eingebacken und verleiht ihnen die typisch gelbe Farbe und einen fein-würzigen Geschmack. Mit seinem exotischen Extra überzeugt Kölln Müsli Knusper Mango-Kurkuma durch fernöstlichen Knusper-Genuss und passt perfekt zum Trendfeld internationaler Frühstücks-Kreationen, bei dem die kulinarischen Grenzen miteinander verschmelzen. Zudem ist diese Innovation mit ihrem fröhlich-bunten Design ein wahrer Eyecatcher im Müsli-Regal. Darüber hinaus punktet Kölln Müsli Knusper Mango-Kurkuma mit - 62% Vollkorn-Getreide - UTZ-zertifizierter weißer Schokolade - RSPO-zertifiziertem Palmöl

Bestell- und Lieferdaten

Material: Faltschachtel mit Innenbeutel aus Kunststoff mit Barriereschicht Pfand: Mehrweg Verpackungseinheit an den Handel: 8 x 450g Einzelpackungsgröße: 450g UVP in Euro: 2,99

