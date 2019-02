Kölln: Kölln Veggie Müslis

Einführung: 04. März 2019

Frei nach dem Motto „Hafer liebt Gemüse“ erobert Gemüse nun die Müslischalen. Die drei Veggie Müslis sind klassische Müsli-Mischungen, die an den vertrauten Müsli-Geschmack anknüpfen und diesen in Anlehnung an bekannte Rezepte mit Gemüse kombinieren. So entstanden die Varianten Karotte & Ingwer, Rote Beete & Apfel sowie Brokkoli & Mandel, die – müslitypisch – mit Milch oder Pflanzendrinks schmecken. Die Veggie Müslis richten sich an alle, die es kernig, weniger süß und natürlich im Geschmack mögen. Ferner greifen sie den Trend auf, dass Müsli nicht nur zum Frühstück, sondern auch vermehrt als Snack oder Mittagsmahlzeit verzehrt wird. Die Veggie Müslis werden in allen teilnehmenden Märkten als Frühjahrsaktion in der Zweitplatzierung im LEH angeboten.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Faltschachtel mit Innenbeutel aus Kunststoff mit Barriereschicht Pfand: Mehrweg Verpackungseinheit an den Handel: Sortimentskarton 24/400g oder Zweitplatzierung 64/400g 3-fach sortiert Einzelpackungsgröße: 400g UVP in Euro: 3,49

Firmenlogo Hersteller Peter Kölln GmbH & Co. KGaA

Westerstraße 22-24

25336 Elmshorn

Deutschland

http://www.koelln.com

