Kölln: Kölln zartes Bircher nussiges Hafer-Müsli

Einführung: 15. April 2021

Unser Zartes Bircher mit Nuss basiert auf Blütenzarten Köllnflocken und nimmt aktuelle Verbraucherwünsche in den Fokus: Individuelle Zubereitung, Superfood Nuss und weitere Produkt-Attribute, auf die immer mehr Verbraucher Wert legen: So ist das Müsli ohne Zuckersatz, dank 80% Vollkorn reich an Ballaststoffen und ein Proteinlieferant. Ferner enthält es weder Aromen noch Soja und ist vegan. Es überzeugt in zarten Bircher-Variationen und kreativen Overnight-Oats sowie pur als Hafer-Müsli.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Faltschachtel aus 95% Recycling-Papier mit Innenbeutel Pfand: Mehrweg Verpackungseinheit an den Handel: 7 x 500g Einzelpackungsgröße: 500g UVP in Euro: 2,99

Westerstraße 22-24

25336 Elmshorn

Deutschland

http://www.peterkoelln.de

