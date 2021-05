Kraftling: Vitamin Juices - Erfrischender Geschmack mit Funktion

Einführung: 17. Mai 2021

Erfrischender Geschmack mit Funktion! Kraftling ist bekannt durch seine kleinen, natürlichen Ingwer Shots. Nun stellt das Kölner Start-up seine ersten funktionalen Säfte vor. Eine Flasche Vitamin Juice deckt dabei jeweils 100% des Tagesbedarfes an Vitamin A, B bzw. C und unterstützt damit eine spezielle Körperfunktion (Sehkraft/ Stoffwechsel/ Immunsystem). Auch bei diesen Produkten gelten die Kraftling Grundsätze: frische und kaltgepresste Zutaten, ohne Zusätze, mit dem innovativen HPP-Verfahren zum Erhalt der Nährstoffe und nachhaltig verpackt. Vitamin Juice A Sehkraft mit Karotte Vitamin Juice B Stoffwechsel mit Granatapfel Vitamin Juice C Immun mit Apfel Zitrone

Bestell- und Lieferdaten

Material: Flasche: 75% rPET, 25% biobasiertes PET; Deckel: 100% HDPE Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 4 Einzelpackungsgröße: 250 ml UVP in Euro: 2,99

Firmenlogo Hersteller Kraftling GmbH

Wilhelm-Mauser-Str. 45

50827 Köln

Deutschland

http://www.kraftlinge.com

Kontakt Friedrich Kalthoff

Telefon: 017673238325

Telefax: 021194259983

E-Mail: friedrich.kalthoff@kraftlinge.com



